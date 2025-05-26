Hatayspor ile Fenerbahçe Karşı Karşıya: İkinci Gol Geldi

Trendyol Süper Lig 37. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaşıyor. İşte mücadeleye dair detaylar...

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Hatayspor ile Fenerbahçe Karşı Karşıya: İkinci Gol Geldi

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Mersin'de Hatayspor ile karşılaşıyor. Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetiyor.

İLK 11'LER

Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Burak Yılmaz, Kilama, Cengiz, Cemali, Masanga, Görkem, Abdülkadir, Okoronkwo, Boutobba.

Fenerbahçe: Ertuğrul, Mert, Skriniar, Djiku, Kostic, Amrabat, Oğuz, Tadic, Talisca, Dzeko, En-Nesyri.

CANLI | HATAYSPOR 1-1 FENERBAHÇE

9. dakikada Tadic'in sol kanattan ortasında En Nesyri'nin kale önünde yaptığı kafa vuruşunda top yere çarparak üstten auta çıktı.
28. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Amrabat'ın sert şutunda kaleci Bekaj'dan dönen topu En-Nesyri tamamladı. 0-1
30. dakikada Tadic'in pasında topla buluşan Kostic'in sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
38. dakikada gelişen Hatayspor atağında Mert Müldür'ün defansın arkasına sarkan Okoronkwo'ya yaptığı müdahale sonrası hakem faul çalarken, Mert'e kırmızı kartını gösterdi.
41. dakikada Görkem Sağlam'ın kullandığı serbest vuruşta Ertuğrul Çetin topu kornere çeldi.
44. dakikada Massanga Matondo'nun kullandığı serbest vuruşta direkten seken top kaleci Ertuğrul'un sırtına çarparak ağlarla buluştu. 1-1

Kaynak: İHA

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Hatayspor Fenerbahçe
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