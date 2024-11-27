Halil Umut Meler'e Suudi Arabistan'dan Özel Davet

FIFA kokartlı Halil Umut Meler, özel davet kapsamında Suudi Arabistan'da maç yönetecek. MHK'nın da onaylıyla Meler'in yöneteceği Al Shabab Al Hilal maçı 30 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

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Halil Umut Meler'e Suudi Arabistan'dan Özel Davet

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan özel davet ve Merkez Hakem Kurulu onayıyla 30 Kasım Cumartesi günü Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Shabab ile Al Hilal takımları arasında oynanacak olan müsabakayı yönetecek.

Halil Umut Meler'e Suudi Arabistan'dan Özel Davet - Resim : 1

YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Suudi Arabistan'ın Riyad şehrindeki Al-Shabab Club Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Halil Umut Meler'e Suudi Arabistan'dan Özel Davet - Resim : 2

VAR KOLTUĞU ALMAN HAKEMLERE EMANET

Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastien Dankert VAR, Murat Tuğberk Curbay ise AVAR olarak görev alacak.

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Kaynak: DHA

Etiketler
Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Suudi Arabistan Halil Umut Meler
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