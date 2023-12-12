Halil Umut Meler'e atılan yumruk, 4 büyüklerin hisselerini vurdu

Süper Lig’de dün oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın maçın orta hakemi Halil Umut Meler’e yumruk atmasının olumsuz etkisi borsada da hissedildi.

Buna göre 4 büyük kulüp Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un hisseleri güne düşüşle başladı. Buna göre açılışta Fenerbahçe hisseleri kapanışa göre güne yüzde 3,1 değer kaybederken, Galatasaray hisseleri ise yüzde 2,51 gerileme yaşadı. Beşiktaş ve Trabzonspor hisseleri ise sırasıyla yüzde 1,23 ve yüzde 2,39 düşüş kaydetti.

Saat 10.30 itibarıyla ise TSPOR yüzde 3,41, BJKAS yüzde 1,89, FENER yüzde 5,43, GSRAY yüzde 2,24 değer kaybıyla işlem gördü.