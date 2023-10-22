Hakemlerden ortak karar: Galatasaray-Beşiktaş maçında Halil Umut Meler'in verdiği kararlar doğru muydu?
Türkiye'nin ünlü hakemleri Galatasaray-Beşiktaş maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında Galatasaray, RAMS Park'ta Beşiktaş'ı ağırladı.
Derbide gülen taraf 2-1'lik skorlar Sarı kırmızılılar oldu.
Beşiktaş'ın 30 dakikda kaleci Mert Günok'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldığı maçta Galatasaray'ın gollerini, 26. dakikada ve 82. dakikada(penaltı) Mauro Icardi, Beşiktaş'ın tek golünü de 69. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti.
Karşılaşmada bazı tartışmalı pozisyonlar oldu.
Eskinin hakemleri ve günümüzün spor yorumcuları bu pozisyonlar değerlendirdi.
30. dakikada Mert’in ceza sahası dışında topa elle dokunduğu için gördüğü kırmızı kart hakkında hakemlerin değerlendirmesi:
Fırat Aydınus: Hakemin kararı doğru buldu
Bünyamin Gezer: Hakemin kararı doğru buldu
Bahattin Duran: Hakemin kararı doğru buldu
Deniz Çoban: Hakemin kararı doğru buldu
Bülent Yıldırım: Hakemin kararı doğru buldu
Deniz Ateş Bitnel: Hakemin kararı doğru buldu
Galatasaray'ın 82. dakikada kazandığı penaltı kararı hakkında yorumlar:
Fırat Aydınus: Penaltı kararı doğru
Bünyamin Gezer: Penaltı kararı doğru
Bahattin Duran: Penaltı kararı doğru
Deniz Çoban: Penaltı kararı doğru
Bülent Yıldırım: Penaltı kararı doğru
Deniz Ateş Bitnel: Penaltı kararı doğru