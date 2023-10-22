Hakemlerden ortak karar: Galatasaray-Beşiktaş maçında Halil Umut Meler'in verdiği kararlar doğru muydu?

Türkiye'nin ünlü hakemleri Galatasaray-Beşiktaş maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

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Hakemlerden ortak karar: Galatasaray-Beşiktaş maçında Halil Umut Meler'in verdiği kararlar doğru muydu?

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında Galatasaray, RAMS Park'ta Beşiktaş'ı ağırladı.

Derbide gülen taraf 2-1'lik skorlar Sarı kırmızılılar oldu.

Beşiktaş'ın 30 dakikda kaleci Mert Günok'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldığı maçta Galatasaray'ın gollerini, 26. dakikada ve 82. dakikada(penaltı) Mauro Icardi, Beşiktaş'ın tek golünü de 69. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti.

Karşılaşmada bazı tartışmalı pozisyonlar oldu.

Eskinin hakemleri ve günümüzün spor yorumcuları bu pozisyonlar değerlendirdi.

30. dakikada Mert’in ceza sahası dışında topa elle dokunduğu için gördüğü kırmızı kart hakkında hakemlerin değerlendirmesi:

Hakemlerden ortak karar: Galatasaray-Beşiktaş maçında Halil Umut Meler'in verdiği kararlar doğru muydu? - Resim : 1

Fırat Aydınus: Hakemin kararı doğru buldu

Bünyamin Gezer: Hakemin kararı doğru buldu

Bahattin Duran: Hakemin kararı doğru buldu

Deniz Çoban: Hakemin kararı doğru buldu

Bülent Yıldırım: Hakemin kararı doğru buldu

Deniz Ateş Bitnel: Hakemin kararı doğru buldu

Galatasaray'ın 82. dakikada kazandığı penaltı kararı hakkında yorumlar:

Hakemlerden ortak karar: Galatasaray-Beşiktaş maçında Halil Umut Meler'in verdiği kararlar doğru muydu? - Resim : 2

Fırat Aydınus: Penaltı kararı doğru

Bünyamin Gezer: Penaltı kararı doğru

Bahattin Duran: Penaltı kararı doğru

Deniz Çoban: Penaltı kararı doğru

Bülent Yıldırım: Penaltı kararı doğru

Deniz Ateş Bitnel: Penaltı kararı doğru

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