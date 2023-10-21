Galatasaray derbide kazanan taraf oldu, liderlik koltuğuna oturdu

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Galatasaray derbiyi Mauro Icardi'nin golleriyle 2-1 kazanarak maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

Galatasaray derbide kazanan taraf oldu, liderlik koltuğuna oturdu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında derbide Beşiktaş'ı ağırladı. Müsabakayı 2-1 kazanan Galatasaray maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Galatasaray, Mauro Icardi'nin 26. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Beşiktaş'ta Mert Günok ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kartla oyundan atıldı. İlk yarı Sarı-Kırmızılıların 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya daha istekli başlayan Beşiktaş 69. dakikada Chamberlain'in golüyle skoru eşitledi. Galatasaray bu gole 82. dakikada penaltıdan Mauro Icardi ile cevap verdi: 2-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray derbiyi 2-1 kazanarak puanını 25'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Beşiktaş ise 16 puanda kaldı.

Galatasaray ligde gelecek hafta Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. Beşiktaş ise sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Etiketler
Galatasaray Beşiktaş
Antalyaspor'da Filistin krizi: İsrailli futbolcular kadro dışı bırakıldı Antalyaspor'da Filistin krizi: İsrailli futbolcular kadro dışı bırakıldı
İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri
Orkidelere çiçek açtıran yöntem! 1 yıldır açmayan orkideler çiçek açacak Orkidelere çiçek açtıran yöntem! 1 yıldır açmayan orkideler çiçek açacak
Yasak Elma dizisindeydi... Acı haber sonrası oyuncuya taziye mesajları yağdı Yasak Elma dizisindeydi... Acı haber sonrası oyuncuya taziye mesajları yağdı
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş 'çok ucuz' dedi, alım tavsiyesi verdi İslam Memiş 'çok ucuz' dedi, alım tavsiyesi verdi
Kuyumcu esnafından dikkat çeken altın fiyatları tahmini: Gram altının yönü neresi? Kuyumcu esnafından dikkat çeken altın fiyatları tahmini
Emekli zammında son ipucu geldi: İşte yapılacak zamma göre yeni maaş tablosu! Emekli zammında son ipucu geldi: İşte yapılacak zamma göre yeni maaş tablosu!
Tapu sahipleri dikkat: 1 Kasım'da başlıyor, büyük ceza geliyor! Tapu sahipleri dikkat: 1 Kasım'da başlıyor, büyük ceza geliyor!
Fenomen Talu çiftinin kaçış öncesi son partisi: Dilan Polat paniğiyle hedeflerine ulaşamamışlar! Fenomen Talu çiftinin kaçış öncesi son partisi: Dilan Polat paniğiyle hedeflerine ulaşamamışlar!