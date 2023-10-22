Sağlıklı atıştırmalık markası, İstanbul Maratonu’na sponsor oldu

Asya ve Avrupa kıtasını birleştiren İstanbul Maratonu’nun bu yıl 45’incisi düzenleniyor. Sporcular ve çocuklar için fonksiyonel ve sağlıklı atıştırmalıklar, bitkisel protein karışımları ve takviyeler sunan sağlık markası Saf Nutrition da dünyanın dört bir yanından binlerce sporcunun ağırlanacağı maratonun sponsorlarından biri oldu. Marka, etkinliği sağlıklı atıştırmalıkları ve sporcu protein karışımlarını sunarak 42K ve 15K koşucularla birlikte kutlayacak.

Maratonun sponsorlarından Saf Nutrition Kurucu Ortağı Tolga Tunçsav, “İstanbul Maratonu sporun sadece bedeni güçlendirmekle kalmayıp insanları bir araya getirme ve ilham verme gücünü de ortaya koyuyor. Böylesi bir etkinliğe sponsor olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

“Sağlıklı yaşamayı teşvik ediyoruz”

Sağlıklı ve dengeli beslenme için ürettikleri ürünlerle hayatın her anında lezzete, pratikliğe ve iyi besine ulaşılmasını sağlamayı hedeflediklerini belirten Saf Nutrition Kurucu Ortağı Tolga Tunçsav, “Binlerce sporcu ve katılımcının ağırlandığı İstanbul Maratonu’nda sponsor olarak yer aldığımız için büyük mutluluk duyuyoruz. İstanbul, tarihi ve kültürel olarak çok zengin bir şehir. 45. İstanbul Maratonu'nun bu büyülü atmosferinin bir parçası olmak bizi gururlandırıyor. Bu maraton, sadece bir koşu yarışı değil, aynı zamanda İstanbul'un tarihini, kültürünü ve çeşitliliğini de öne çıkarıyor. Sporun hayatımızdaki önemini vurgularken, Saf Nutrition olarak biz de sağlıklı yaşam biçimini teşvik etmek için katılımcılarımızın yanında olacağız. Koşular tamamlandığında sporculara ücretsiz kitler dağıtacağız. Maratonun katılımcıları ve izleyicileriyle bu unutulmaz anları paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



“Maraton ve Spor Fuarı’nda katılımcılarla bir araya geleceğiz”

Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu öncesi düzenlenecek olan Maraton ve Spor Fuarı'nda da yer alacaklarını belirten Saf Nutrition Kurucu Ortağı Tolga Tunçsav, ”2 ila 4 Kasım’da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek fuar alanında 36 metrekarelik bir standımız olacak. Avantajlı ürün satışları ve özel ikramlar sunarak katılımcılar için keyifli bir deneyim yaratacağız. 5 Kasım’da Kabataş'ta bulunan ‘cheer zone’ ve Yenikapı’daki bitiş alanlarında sporcularımızla buluşacağız” diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Yoğun spor yapanların günlük beslenme programında protein, vitamin, mineral, lif, antioksidan gibi önemli besin kaynaklarının yer alması gerekiyor. Bunlar, koşular tamamlandığında dağıtılan kitlerin içinden çıkacak. 4 farklı çeşit, mevsim yeşillikli, vegan peynirli, barbekülü ve acılı protein cipslerimiz bu tarihi güne hem lezzet katacak hem de sporcularımız kaybettikleri besin değerlerini geri kazanacak. Saf Nutrition ürünleri %100 doğal ve bitkisel kaynaklı içerikleri ile hem protein hem de genel beslenme dengesini kurmaya yardımcı oluyor. Sağlıklı beslenmek, spor performansına katkıda bulunduğu gibi aynı zamanda kasların da toparlanmasında önemli bir rol oynuyor.”