İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı RAMS Park'ta konuk edecek. Saat 19:00'da başlayacak ve Halil Umut Meler'in düdük çalacağı maçta 11'ler belli oldu.

Galatasaray sahaya, "Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kaan Ayhan, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi" ilk 11'iyle çıkacak.

Beşiktaş ise "Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Zaynutdinov, Tayfur Bingöl, Hadziahmetovic, Gedson, Ghezzal, Rashica, Aboubakar" kadrosuyla sahada yer alacak.