Hakan Çalhanoğlu Sonunda Patladı, İlk Kez Açıkladı

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Önce Galatasaray ardından da Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Serie A ekini Inter’in kampına katılmak üzere İtalya’ya döndü.

İtalyan basınına hakkında çıkan transfer iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu, “Geri dönmekten mutluyum, Inter'i çok özlemiştim. Artık hazırım. Transfer söylentileri her yaz olur, bu yıl biraz daha fazlaydı. Ben hiçbir şey söylemedim, burada konuşmak için dönmeyi bekledim. Mutluyum, Inter'in oyuncusuyum ve hep burada devam etmek istediğimi söyledim. Hedefim burada kupalar kazanmak” ifadelerini kullandı.

Inter’in kaptanı Lautaro Martinez Hakan Çalhanoğlu’na çok sert tepki göstermiş ve "Hoşuma gitmeyen şeyler söylüyorum ve bu sebeple bir kaptan olarak açık bir mesaj veriyorum. Kalmak istemeyen hemen Inter'den ayrılsın. Inter için savaşacak, burada gerçekten kalmak isteyenlere ihtiyacımız var. Giydiğimiz formanın önemini bilmek zorundayız” ifadelerini kullanmıştı.

Hakan Çalhanoğlu, Martinez ile arasındaki problemin çözüldüğünü de şu sözlerle açıkladı, "Lautaro ile konuştum, profesyoneliz, her şey çözüldü. Hiçbir sorun yok. Kaptan döndüğünde ona sarılırız ve biter. Şu an tatilde, bu da çok normal. Kafamız doluydu, şimdi hepimiz rahatladık" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi