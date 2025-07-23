Hakan Çalhanoğlu'nun Fenerbahçe'ye Transferi Yattı mı?

Fenerbahçe ve Hakan’ın Bodrum’da bir görüşme yaparak yıllık 12 milyon euro karşılığında anlaşma sağladığı iddia edilirken, Hakan’ın Galatasaray ile ilgili geçmişte yaptığı açıklamalar ve sarı-kırmızılı taraftarların tepkisi nedeniyle Fenerbahçe’ye gelmekten vazgeçtiği öne sürüldü.