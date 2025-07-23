Hakan Çalhanoğlu'nun Fenerbahçe'ye Transferi Yattı mı?
Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu transferi tıkanırken, yıldız oyuncu İtalya'ya döndü. Transferin suya düştüğüne ilişkin yorumlar yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu’nun Fenerbahçe’ye transfer olma ihtimali Türkiye’de ortalığı karıştırırken, sarı-lacivertlilerin henüz İtalyan ekibe Hakan için teklif yapmadığı öğrenildi.
Fenerbahçe’nin teklif yapmamasının ardından Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri Stipic-Wipfler, Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirmediklerini ve milli futbolcunun Inter'de kalacağını açıkladı. Bu açıklama, Hakan Çalhanoğlu transferinin suya düştüğü yönünde yorumlandı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu bir görüşme yapmış ve oyuncu ‘Fenerbahçe’ye gelirim’ demişti.
Fenerbahçe ve Hakan’ın Bodrum’da bir görüşme yaparak yıllık 12 milyon euro karşılığında anlaşma sağladığı iddia edilirken, Hakan’ın Galatasaray ile ilgili geçmişte yaptığı açıklamalar ve sarı-kırmızılı taraftarların tepkisi nedeniyle Fenerbahçe’ye gelmekten vazgeçtiği öne sürüldü.
Fenerbahçe, Inter’e Hakan Çalhanoğlu için teklif yapmazken, yıldız oyuncunun İtalyan ekibinin kampının yolunu tuttuğu bildirildi.