Hakan Çalhanoğlu'nun Fenerbahçe'ye Transferi Yattı mı?

Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu transferi tıkanırken, yıldız oyuncu İtalya'ya döndü. Transferin suya düştüğüne ilişkin yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe transfer
Hakan Çalhanoğlu'nun Fenerbahçe'ye Transferi Yattı mı? - Resim: 1

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu’nun Fenerbahçe’ye transfer olma ihtimali Türkiye’de ortalığı karıştırırken, sarı-lacivertlilerin henüz İtalyan ekibe Hakan için teklif yapmadığı öğrenildi.

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Hakan Çalhanoğlu'nun Fenerbahçe'ye Transferi Yattı mı? - Resim: 2

Fenerbahçe’nin teklif yapmamasının ardından Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri Stipic-Wipfler, Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirmediklerini ve milli futbolcunun Inter'de kalacağını açıkladı. Bu açıklama, Hakan Çalhanoğlu transferinin suya düştüğü yönünde yorumlandı.

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Hakan Çalhanoğlu'nun Fenerbahçe'ye Transferi Yattı mı? - Resim: 3

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu bir görüşme yapmış ve oyuncu ‘Fenerbahçe’ye gelirim’ demişti.

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Hakan Çalhanoğlu'nun Fenerbahçe'ye Transferi Yattı mı? - Resim: 4

Fenerbahçe ve Hakan’ın Bodrum’da bir görüşme yaparak yıllık 12 milyon euro karşılığında anlaşma sağladığı iddia edilirken, Hakan’ın Galatasaray ile ilgili geçmişte yaptığı açıklamalar ve sarı-kırmızılı taraftarların tepkisi nedeniyle Fenerbahçe’ye gelmekten vazgeçtiği öne sürüldü.

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Hakan Çalhanoğlu'nun Fenerbahçe'ye Transferi Yattı mı? - Resim: 5

Fenerbahçe, Inter’e Hakan Çalhanoğlu için teklif yapmazken, yıldız oyuncunun İtalyan ekibinin kampının yolunu tuttuğu bildirildi.

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