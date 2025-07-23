Başakşehir, Cherno More ile Karşılaşacak

Süper Lig ekibi Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Cherno More ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir, Cherno More ile Karşılaşacak
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Süper Lig ekibi Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Cherno More'ye konuk olacak.

Başakşehir, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 62 müsabakada 23 galibiyet, 16 beraberlik, 23 yenilgi yaşadı.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Bulgaristan ekibi Cherno More ile deplasmanda karşılaşacak Başakşehir, Avrupa'da 63. maçına çıkacak.

Turuncu-lacivertli futbol takımı, 2015-2016 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında oynadığı 62 maçta 23 galibiyet, 16 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı.

Kaynak: AA

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