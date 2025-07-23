Beşiktaş Sezonu Shakhtar Karşısında Açıyor
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın sahasında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.
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Süper Lig ekibi Beşiktaş, sezonu UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın sahasında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk karşısında açacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.
Müsabakayı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.
Beşiktaş, 2025-2026 sezonunun ilk maçında taraftarı önünde iyi bir sonuç almayı hedefliyor.
Siyah-beyazlı futbol takımı, 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'nın Krakow şehrindeki Reymana Stadı'nda oynanacak rövanş öncesi tur için avantaj yakalamanın peşinde.
Kaynak: AA
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