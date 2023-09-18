Güreşçi Feyzullah Aktürk dünya üçüncüsü oldu

2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kiloda rakibi Miriani Maisuradze'yi yenen Feyzullah Aktürk, bronz madalya aldı.

Güreşçi Feyzullah Aktürk dünya üçüncüsü oldu

Milli sporcu Feyzullah Aktürk, Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kiloda bronz madalya kazandı.

Başkent Belgrad'da devam eden şampiyonada Aktürk, Macar Balasz Attila Juhasz ile yaptığı repesaj müsabakasını 10-0 teknik üstünlükle kazandı ve bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti.

Üçüncülük mücadelesinde Gürcü Miriani Maisuradze'yi son saniyelerde aldığı 2 puanla 5-3 yenen Aktürk, bronz madalyanın sahibi oldu.

Dünya şampiyonalarında ilk madalyasını alan Feyzullah Aktürk, katıldığı son iki Avrupa Şampiyonası'nda kürsünün zirvesine çıkmıştı.

Sırbistan'daki organizasyonda dün milli güreşçi Taha Akgül de üçüncü olmuştu.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda bugün erkekler serbest stilde 65 ve 97, kadınlarda ise 55 ve 59 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları da yapıldı.

Serbest stil 97 kiloda Türkiye'yi temsil eden İbrahim Çiftçi ilk maçında Tonga'dan Utah Rueben Siaosi Mann'ı 10-0 teknik üstünlükle geçerken, son 16 turunda Azerbaycanlı Magomedkhan Magomedov'a 4-0 yenildi.

Milli güreşçi Cavit Acar ise Moldovalı Maxim Sacultan ile yaptığı 65 kilo ilk tur maçını 8-5 kaybetti.

Kadınlar kategorisinde ilk maçlarında Mehlika Öztürk (59 kilo) Alman Elena Heike Brugger'e 10-0 teknik üstünlükle, Melda Dernekçi (55 kilo) de Moldovalı Mariana Dragutan'a 8-5 mağlup oldu

Milli Takımda Kuntz bilmecesi: TFF'den açıklama geldi Milli Takımda Kuntz bilmecesi
Bu basit teknikle lokanta usulü oluyor... 1 tencere anında tükeniyor Bu basit teknikle lokanta usulü oluyor... 1 tencere anında tükeniyor
Zeytinyağı diye zehir tüketmeyin! İşte zeytinyağındaki hileyi anlamanın yolu... Zeytinyağı diye zehir tüketmeyin! İşte zeytinyağındaki hileyi anlamanın yolu...
Filenin Sultanları Olimpiyatlara koşuyor: Kaptan Eda Erdem'den Peru maçı değerlendirmesi Filenin Sultanları Olimpiyatlara koşuyor: Kaptan Eda Erdem'den Peru maçı değerlendirmesi
ÇOK OKUNANLAR
Kredi kartı borcu olanlar dikkat: Perşembe günü değişecek Kredi kartı borcu olanlar dikkat
Zam için kritik aşama: Milyonlarca emeklinin aklında aynı soru Zam için kritik aşama: Milyonlarca emeklinin aklında aynı soru
Anket sonuçları açıklandı: İşte AKP'nin kalesi Konya'da son durum İşte AKP'nin kalesi Konya'da son durum
Antalya için yerel seçim anketi: Hangi parti önde? Antalya için yerel seçim anketi: Hangi parti önde?
İslam Memiş'ten uyarı: "Ters rüzgâr esebilir" İslam Memiş'ten uyarı: "Ters rüzgâr esebilir"