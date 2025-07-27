Gürcistan'daki Şampiyonada Rus Sporculara Protesto

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nde görevli olduğu iddia edilen bazı Rus sporcuların Dünya Eskrim Şampiyonası'na katılması protesto edildi.

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Gürcistan'daki Şampiyonada Rus Sporculara Protesto
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Tiflis'teki Yeni Spor Sarayı'nın önünde öğle saatlerinde toplanan bir grup gösterici, burada devam eden Dünya Eskrim Şampiyonası'na katılan 25 Rus sporcudan 17'sinin Rusya ordusunda görevli veya onunla ilişkili olduğunu iddia etti.

Göstericiler, bu Rus sporcuların Dünya Eskrim Şampiyonası'na katılmasına karşı olduklarını ifade etti. Ellerinde Gürcistan ve Ukrayna bayrakları taşıyan göstericiler, Rus sporcuların yarışmalardan çekilmesini talep etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya karşıtı sloganlar atan göstericiler, Rusya'nın Gürcistan ile Ukrayna'nın topraklarını işgal eden bir ülke olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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