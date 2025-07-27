Milli Motosikletçi Can Öncü Macaristan'da 2. Oldu
Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 8. ayağının ilk yarışında ikici oldu.
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Milli motosikletçi Can Öncü, Macaristan'da düzenlenen Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun sekizinci ayağının ilk yarışını ikinci sırada tamamladı.
Yamaha BLU CRU Evan Bros takımıyla mücadele eden milli motosikletçi, Balaton Park Pisti'nde mücadele etti.
Can Öncü'nün damalı bayrağı ikinci sırada geçtiği yarışta Stefano Manzi birinci, Bo Bendsneyder ise üçüncü oldu.
Kaynak: AA
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