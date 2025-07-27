Kayserispor, Gaziantep FK’yi 3-2 Yendi

Kayserispor; yeni sezon öncesi oynadığı ikinci hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Gaziantep Futbol Kulübü’nü 3-2 mağlup etti.

Kayserispor, Gaziantep FK’yi 3-2 Yendi
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Kayserispor; hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-2 yendi.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Kayserispor, Carlos Mane’nin golleriyle 2-0 önde tamamlarken, ikinci yarıda Kayserispor, Miguel Cardoso ile penaltıdan bulduğu golle skoru 3-0 yaptı. 3-0’dan sonra Gaziantep FK, 69 ve 88. dakikalardan Deian Sorescu golleri ile skoru 3-2 yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Kayserispor sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılan taraf oldu.
Kayserispor, üçüncü hazırlık maçını ay sonunda oynamayı planlıyor.

Kaynak: İHA

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