Göztepe'den dev transfer!
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, hücum oyuncusu Ramon Pascal Lundqvist'i kadrosuna kattığını duyurdu. Açıklamada, son olarak Sarpsborg 08'de forma giyen Lundqvist'le 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, İsveçli hücum oyuncusu Ramon Pascal Lundqvist'i kadrosuna dahil etti.
Norveç ekiplerinden Sarpsborg 08'de forma giyen ve 1 Ocak 2024 itibarıyla serbest kalan 26 yaşındaki Lundqvist'le ilgili Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, 1997 doğumlu Lundqvist'le 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
SON OLARAK SARPSBORG FORMASI GİYMİŞTİ
Son olarak Norveç'te Sarpsborg forması giyen Lundqvist, Hollanda'da Groningen, NAC Breda ve PSV, Yunanistan'da da Panathinaikos'ta mücadele etti.
GÖZTEPE'DE HEDEF SÜPER LİG
Göztepe, Trendyol 1. Lig'de devre arasına 32 puanla 3. sırada girmişti.
Kaynak: Gerçek Gündem