Göztepe'den dev transfer!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, İsveçli hücum oyuncusu Ramon Pascal Lundqvist'i kadrosuna dahil etti.

Norveç ekiplerinden Sarpsborg 08'de forma giyen ve 1 Ocak 2024 itibarıyla serbest kalan 26 yaşındaki Lundqvist'le ilgili Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, 1997 doğumlu Lundqvist'le 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

SON OLARAK SARPSBORG FORMASI GİYMİŞTİ

Son olarak Norveç'te Sarpsborg forması giyen Lundqvist, Hollanda'da Groningen, NAC Breda ve PSV, Yunanistan'da da Panathinaikos'ta mücadele etti.

Ramon Pascal Lundqvist

GÖZTEPE'DE HEDEF SÜPER LİG

Göztepe, Trendyol 1. Lig'de devre arasına 32 puanla 3. sırada girmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem