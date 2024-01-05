Beşiktaş - Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu

Siyah beyazlıların Kasımpaşa ile oynayacağı maçın VAR hakemi Emre Malok olacak.

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Beşiktaş - Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında bugün Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Emre Malok oldu.

Beşiktaş, Kasımpaşa’yı konuk edecek. Tüpraş Stadyumu’nda bugün saat 20.00’de başlayacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler’in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. Malok'a AVAR’da Onur Öztoprak ile Esat Sancaktar eşlik edecek.

Kaynak: İHA

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Beşiktaş Kasımpaşa Süper Lig
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