Galatasaray'da Mauro Icardi'den kötü haber!

Galatasaray-Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi'den kötü haber geldi.

Galatasaray'dan Icardi'nin sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak-burun-boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir" denildi.

20 GÜN SONRA TEKRAR DEĞERLENDİRELECEK

Açıklamanın devamında, "Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir" ifadeleri yer aldı.

Mauro Icardi

MAURO ICARDI

Tam adıyla Mauro Emanuel Icardi Rivero, 19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'in Rosario kentinde doğdu. 29 yaşındaki ve 1,81 cm boyundaki futbolcu 2014 yılında Wanda Nara ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Francesca Icardi Nara ve Isabella Icardi isminde 2 çocuğu vardır.

Kariyerine Vecindario altyapısında başlayan Icardi, 2008 yılında Barcelona U16 takımına geldi. Burada U18 ve U19'da oynamasının ardından 2011 yılında Sampdoria U19'un yolunu tuttu. Aynı yıl içinde Sampdoria A Takımı ile sözleşme imzaladı.

Gösterdiği performansla dikkat çeken Icardi, 2013 yılında 13 milyon euro bonservisle Inter'e transfer oldu.

Burada 6 yıl forma giyen Mauro Icardi, performansını sürekli yukarı taşıdı. 2019 yılında kiralık olarak PSG'ye gelen yıldız oyuncunun 1 sene sonra 50 milyon euro'ya bonservisi alındı.

Icardi, 2022-2023 sezonunda PSG'den gelerek kiralık olarak Galatasaray forması giyerken, 2023-2024 sezonunda Galatasaray bonservesini aldı.

Kaynak: Gerçek Gündem