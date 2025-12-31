Gökmen Özdenak Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geçtiğimiz gün hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Galatasaray'ın eski futbolcusu ve spor yorumcusu Gökmen Özdenak, tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybetti. Özdenak'ın vefatı futbolseverleri yasa boğdu, ismi sosyal medya gündemine girdi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından, spor yazarı, yorumcu, kulübümüzün 6225 sicil numaralı divan kurulu üyesi Gökmen Özdenak'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız" ifadesi kullanıldı.

Özdenak'ın uzun yıllar sarı-kırmızılı formayı giydiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Henüz 20 yaşındayken Galatasaray'da futbolculuk serüveni başlayan Gökmen Özdenak, 13 yıl boyunca sarı-kırmızılı formamızı giydi. Bu dönemde kazandığı dört lig şampiyonluğu ve iki Türkiye Kupası'na golleriyle önemli katkı verdi. Futbolcu bir aileden gelen Gökmen Özdenak'ın kardeşleri Yasin Özdenak, Doğan Özdenak ve Mustafa Özdenak, Galatasaray armasını gururla taşıyan futbolcular olarak tarihe geçti. 1976'da Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki 50. golünü kaydederek kulüp tarihine adını yazdırdı. Ay-yıldızlı formayı 14 kez sırtına geçiren Gökmen Özdenak, futbolculuk kariyerinden sonra uzun yıllar çeşitli televizyon programlarında futbol yorumculuğu ve spor yazarlığı yaptı. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."

GÖKMEN ÖZDENAK KİMDİR?

İstanbulspor’da futbol hayatına başlayan Gökmen Özdenak, 20 yaşında Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray’da 13 yıl kalan ve kulübün simge isimlerinden biri olan Özdenak, 1980 yılında futbola veda etti. Galatasaray'da 327 maça çıkan Özdenak 4 lig şampiyonluğu ve 2 Türkiye Kupası kazanırken, Milli Takım’da da görev aldı. Gökmen Özdenak, futbolu bıraktıktan sonra spor yorumcusu ve yazarı olarak devam etti.

Kaynak: Haber Merkezi