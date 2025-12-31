Gökmen Özdenak Hayatını Kaybetti

Galatasaray efsanesi olan 78 yaşındaki eski futbolcu ve spor yorumcusu Gökmen Özdenak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Gökmen Özdenak Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geçtiğimiz gün hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Galatasaray'ın eski futbolcusu ve spor yorumcusu Gökmen Özdenak, tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybetti. Özdenak'ın vefatı futbolseverleri yasa boğdu, ismi sosyal medya gündemine girdi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından, spor yazarı, yorumcu, kulübümüzün 6225 sicil numaralı divan kurulu üyesi Gökmen Özdenak'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız" ifadesi kullanıldı.

Özdenak'ın uzun yıllar sarı-kırmızılı formayı giydiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Henüz 20 yaşındayken Galatasaray'da futbolculuk serüveni başlayan Gökmen Özdenak, 13 yıl boyunca sarı-kırmızılı formamızı giydi. Bu dönemde kazandığı dört lig şampiyonluğu ve iki Türkiye Kupası'na golleriyle önemli katkı verdi. Futbolcu bir aileden gelen Gökmen Özdenak'ın kardeşleri Yasin Özdenak, Doğan Özdenak ve Mustafa Özdenak, Galatasaray armasını gururla taşıyan futbolcular olarak tarihe geçti. 1976'da Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki 50. golünü kaydederek kulüp tarihine adını yazdırdı. Ay-yıldızlı formayı 14 kez sırtına geçiren Gökmen Özdenak, futbolculuk kariyerinden sonra uzun yıllar çeşitli televizyon programlarında futbol yorumculuğu ve spor yazarlığı yaptı. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."

GÖKMEN ÖZDENAK KİMDİR?

İstanbulspor’da futbol hayatına başlayan Gökmen Özdenak, 20 yaşında Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray’da 13 yıl kalan ve kulübün simge isimlerinden biri olan Özdenak, 1980 yılında futbola veda etti. Galatasaray'da 327 maça çıkan Özdenak 4 lig şampiyonluğu ve 2 Türkiye Kupası kazanırken, Milli Takım’da da görev aldı. Gökmen Özdenak, futbolu bıraktıktan sonra spor yorumcusu ve yazarı olarak devam etti.

Galatasaray’ın Efsane İsminden Kötü Haber: Kalbi Durdu, Yoğun BakımdaGalatasaray’ın Efsane İsminden Kötü Haber: Kalbi Durdu, Yoğun BakımdaMagazin
Fenerbahçe Sezon Sonu Seçime GidiyorFenerbahçe Sezon Sonu Seçime GidiyorSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray Futbolcu
Son Güncelleme:
Efsane Futbolcu Roberto Carlos Tatilde Fenalaştı! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı Efsane Futbolcu Roberto Carlos Hastaneye Kaldırıldı
Trabzonspor'dan Süper Kupa İçin TFF'ye Erteleme Talebi Süper Kupa İçin TFF'ye Erteleme Talebi
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe’de Kritik Toplantı Sonrası Karar Çıktı: Sadettin Saran Yeniden Aday Olacak mı? Fenerbahçe’de Kritik Toplantı Sonrası Karar Çıktı: Sadettin Saran Yeniden Aday Olacak mı?
Uyuşturucu Kullandığını İtiraf Etti, Evdeki Partileri Anlattı: İşte Mehmet Akif Ersoy'un 3 Saatlik 'Etkin Pişmanlık' İfadesi Uyuşturucu Kullandığını İtiraf Etti, Evdeki Partileri Anlattı
Emekliye Ocak Zammında Yeni Plan! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Masada İki Ayrı Rakam Var Emekliye Ocak Zammında Yeni Plan! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Masada İki Ayrı Rakam Var
Adliye Lojmanında Dehşet: Kadın Hakim Darbedildi Adliye Lojmanında Dehşet: Kadın Hakim Darbedildi
Kredi Kartı Kullanan Herkesi İlgilendiriyor: 1 Ocak’ta Hepsi Sıfırlanacak Kredi Kartı Kullanan Herkesi İlgilendiriyor: 1 Ocak’ta Hepsi Sıfırlanacak