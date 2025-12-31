Efsane Futbolcu Roberto Carlos Tatilde Fenalaştı! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı

Brezilya’da tatildeyken rahatsızlanan Roberto Carlos acil ameliyata alındı. Operasyon başarılı geçti, efsane futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Roberto Carlos, tatil için bulunduğu Brezilya’da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalbinde tespit edilen sorun nedeniyle acil operasyona alınan 52 yaşındaki eski futbolcunun ameliyatının başarılı geçtiği, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

TATİL SIRASINDA RAHATSIZLANDI

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen, daha sonra Sivasspor ve Akhisarspor’da teknik direktörlük yapan Roberto Carlos’un, ailesiyle birlikte tatilde olduğu sırada rahatsızlandığı öğrenildi. Eski yıldız isim, yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

KALBİNDE SORUN TESPİT EDİLDİ

İlk muayenede bacağındaki küçük bir pıhtı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtilen Carlos’un yapılan ayrıntılı kontrolleri ve MR sonucunda kalbiyle ilgili bir probleme rastlandı. Doktorlar risk nedeniyle acil müdahale kararı aldı.

OPERASYON BEKLENENDEN UZUN SÜRDÜ

Kalbine tüp takılmasını içeren operasyonun kısa sürmesi beklenirken, yaşanan komplikasyon nedeniyle ameliyatın yaklaşık üç saat sürdüğü ifade edildi. Müdahalenin sonunda Carlos’un sağlık durumunun stabil hale geldiği duyuruldu.

“ŞU ANDA İYİYİM” MESAJI VERDİ

Başarılı operasyonun ardından Roberto Carlos’un tedbir amaçlı en az 48 saat hastanede gözetim altında tutulacağı açıklandı. Futbol efsanesinin yakınları aracılığıyla yaptığı kısa açıklamada, “Şu an iyiyim” diyerek hayranlarını rahatlattığı belirtildi.

