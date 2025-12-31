Kredi Kartı Kullanan Herkesi İlgilendiriyor: 1 Ocak’ta Hepsi Sıfırlanacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kredi kartları ve mağazaların sadakat programları üzerinden yıl boyunca yapılan harcamalarla biriken puanlar, yıl sonunda sıfırlanabiliyor. Birçok kullanıcı 1 Ocak itibarıyla puanlarının silindiğini fark ediyor ve bunun yasal olup olmadığını merak ediyor. Uzmanlara göre asıl belirleyici nokta, tüketicinin önceden bilgilendirilip bilgilendirilmediği...

PUANLAR YIL SONUNDA SIFIRLANABİLİYOR

Sadakat kartları ve kredi kartı kampanyaları, müşterileri alışverişe teşvik eden sistemler olarak yaygın biçimde kullanılıyor. Bu kartlarda biriken puanlar indirim ya da ücretsiz ürün kazanımı için değerlendirilebiliyor. Ancak bazı banka ve markalar, söz konusu puanları özellikle yıl sonunda tek taraflı olarak silebiliyor.

“HABER VERİLMEDEN SİLİNEMEZ” UYARISI

Bursa Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, bankaların yıl boyunca kazandırdığı para puanları, müşteriye haber vermeden silmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Yılmaz, bilgilendirme yapılmadan silinen puanlar için tüketicilerin hak arama yoluna gidebileceğini belirtti.

HANGİ KARTLARDA PUANLAR DEVREDİLİYOR?

Yılmaz’a göre çoğu kredi kartında yıl sonunda puanlar sıfırlanıyor. Ancak yüksek limiti ve yüksek yıllık aidatı bulunan bazı özel kartlarda para puanların yeni yıla devredilebildiği belirtiliyor. Bu nedenle kart sahibinin sözleşme ve kampanya koşullarını dikkatle incelemesi önem taşıyor.

TÜKETİCİ NASIL HAK ARAYABİLİR?

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre temel ilke bilgilendirme. Bankaların puanların silineceğini SMS gibi açık bir yöntemle önceden bildirmesi gerekiyor. Bildirim yapılmadan gerçekleştirilen silme işlemleri için tüketiciler tüketici hakem heyetlerine başvurarak silinen puanlarının iadesini talep edebiliyor.

BAŞVURU HAKKI DOĞUYOR

Para puanların silinmesinden önce müşteriye bildirim yapılması gerekiyor. Aksi halde tüketicinin itiraz ve başvuru hakkı bulunuyor. Uzmanlar, yıl bitmeden kredi kartı ve sadakat kartlarında biriken puanların kontrol edilmesini ve hak kaybı yaşanmadan kullanılmasını tavsiye ediyor.

