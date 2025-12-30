Galatasaray’ın Efsane İsminden Kötü Haber: Kalbi Durdu, Yoğun Bakımda
Galatasaray’ın efsane isimlerinden ve spor yorumcusu Gökmen Özdenak’tan sevenlerini üzen bir haber geldi. Evinde rahatsızlanan 78 yaşındaki Özdenak, hastaneye kaldırıldı. Özdenak’ın kalbinin iki kez durduğu, yapılan müdahale sonrası yeniden hayata döndürüldüğü öğrenildi. Tecrübeli spor insanının yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.
EVİNDE FENALAŞTI
Edinilen bilgilere göre olay, 29 Aralık günü saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Evinde aniden fenalaşan Gökmen Özdenak için sağlık ekiplerine haber verildi. KOAH hastalığı bulunduğu ifade edilen Özdenak’ın yaklaşık 40 dakika nefessiz kaldığı ve bu süreçte nabzının durduğu aktarıldı.
MÜDAHALE İLE HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ
Eve gelen sağlık ekipleri, kalbi iki kez duran Özdenak’a müdahale ederek tekrar hayata döndürdü. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Özdenak entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı.
TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Özdenak’ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği, sağlık durumunun doktorlar tarafından yakından izlendiği bildirildi. Ailesi ve sevenleri ünlü yorumcunun sağlığına kavuşması için iyi haber bekliyor.
