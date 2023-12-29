Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Galatasaray'a dava

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Galatasaray'a alacak davası açtı.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Galatasaray'a dava

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Seyrantepe Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynatılan tüm müsabakalarda bilet ve loca gelirlerinden yüzde 7 pay alacağının ödenmesi için Galatasaray’a alacak davası açtı.

T24'te yer alan habere göre İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde, "Seyrantepe Spor Kompleksi’nde oynatılan tüm müsabakalardaki bilet satışlarından elde edilen gelirin tahsilinin sağlanması için tarafımızca Galatasaray Kulübü ve Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’den 29 Ağustos 2023 tarihine kadar ödemenin yapılması talep edilmiştir.

Ancak her iki davalı tarafından herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Bu nedenle 2022-23 sezonunda Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde düzenlenen resmi, özel ve her türlü futbol müsabakaları ile Ziraat Türkiye Kupası maçlarında bilet gelirlerinden elde edilen net hasılatın yüzde 7’si için şimdilik 50 bin lira alacağın faiziyle birlikte kurumumuza ödenmesini talep ederiz" denildi.

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