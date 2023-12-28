İstifa sinyali vermişti: Volkan Demirel son kararını verdi

Beşiktaş maçı sonrası istifa edebileceğinin sinyalini veren Volkan Demirel, görevine devam ediyor.

Atakaş Hatayspor teknik direktörü kariyeri, hedefleri ve deprem bölgesinde geçirdiği süreci Empati programında anlattı.

Demirel, "Çok başarılı olmak istiyorum çünkü kolay bir süreç değil, depremden bu yana gelen süreçte çok kafa yordum. Uyumadığım geceler oldu." dedi.

"Son maçtan sonra yorulduğumu hissettim ve bunu da açık açık dile getirdim" diyen Demirel, "Hem benim hem de hatayspor için, belki bunun daha iyi olacağını düşünmüş de olabilirim o anki psikolojiyle maçtan sonraki kafa yapımla" ifadelerini kullandı.

"BENİM BİR YANIM HATAYLI"

2-1'lik Beşiktaş yenilgisi sonrası görevini bırakabileceğini söyleyen Demirel, kararından vazgeçme nedenini ise futbolcularına, kulübe ve şehre bağlılığı olarak açıkladı.