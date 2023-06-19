Gazi Koşusu'na katılacak atlar belli oldu

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 25 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek 97. Gazi Koşusu'na katılacak atlar belli oldu.

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Gazi Koşusu'na katılacak atlar belli oldu

Türkiye Jokey Kulübü'nün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927'den bu yana düzenlenen Türk yarışçılığının en büyük koşusu, 2 bin 400 metrelik çim pistte yapılacak. Bu yılki birincilik ikramiyesinin 5 milyon lira olarak belirlendiği yarışta, 3 yaşlı safkan İngiliz tayları mücadele edecek.

97. Gazi Koşusu'na kayıt yaptıran 22'si asil ve 4'ü yedek olmak üzere 26 safkan şöyle:

Asil: Altınsima, Anadolu Koparan, Bright Fire, Cosmic Kid, Dagmar, Head Vorker, Lord of Pelennor, Native Power, Poyri, Qualizto, Raks Star, Samurai Kajiki, Sound of Summer, The Raptor, Turdemirkır, Urfa Aslanı, Wild Danger, Chaika, Çakalın Kızı, General Briella, Horror, Moonlight Fairy

Yedek: Veni Vici, Masterclassman, Sellyboy, Azmin Zaferi.

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