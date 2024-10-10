Galatasaray'ın Yıldızı Muslera O Kulübü Satın Aldı
Galatasaray'ın yıldız ismi Muslera ile ilgili ülkesinden flaş bir haber geldi. Yıldız ismin Sportivo Bella Italia isimli kulübü satın aldığı belirtildi.
Süper Lig ekibi Galatasaray’da uzun yıllardır gösterdiği performansla taraftarın sevgili haline gelen Fernando Muslera’nın kulüp satın aldığı iddia edildi.
38 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi Muslera, ülkesinde bir futbol kulübü satın aldı.
Uruguay’ın 3. Lig ekiplerinden Sportivo Bella Italia’yı satın alan Muslera’nın işlemleri milli arada ülkesine giderek tamamladığı kaydedildi.
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