Tugay Kerimoğlu'ndan Çok Konuşulacak Muslera İddiası

Galatasaray'ın eski efsanesi ve futbol yorumcusu Tugay Kerimoğlu, 2-2 sona eren RFS Rigas-Galatasaray maçı öncesi, TRT Spor'da Fernando Muslera hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

Muslera'nın ailevi problemlerinin olduğunu aktaran Tugay Kerimoğlu, "Muslera, Galatasaray'dan gittikten sonra tercihini hangi ülkeden yana kullanacak? Çünkü şu var; ailevi problemleri olduğu için her şey olabilir" dedi.

Muslera'nın bu nedenle ayrılma ihtimalinin bulunduğuna dikkat çeken Kerimoğlu "Giderse hiçbir şey diyemem çünkü ailesinin birinci sırada olduğunu çok iyi biliyorum. Ailesinin yaşadığı bazı özel sağlık problemleri de var. Açık ve net konuşuyorum kimse de bir şey diyemez" ifadelerini kullandı.

Muslera'nın ayrılmak istemesi halinde kararına saygı duyulması gerektiğinin önemini vurgulayan Kerimoğlu, "Sezon sonu geldiğinde ne olur kimse bilemez. Gitmek isterse de karara da saygı duymak zorundasınız. Önemli olan şey Galatasaray'daki kaleci kalitesi. Muslera'dan sonra nereye gider o da soru işareti" diyerek sözlerini noktaladı.