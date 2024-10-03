Galatasaray'a Rigas Çelmesi! 2-0'lık Avantajı Koruyamadı

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Letonya ekibi RFS Rigas'a konuk olan Galatasaray, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada skoru koruyamadı. Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

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Galatasaray'a Rigas Çelmesi! 2-0'lık Avantajı Koruyamadı

UEFA Avrupa Ligi'ne PAOK galibiyetiyle başlayan Cimbom, ikinci haftada Letonya'nın RFS Rigas ekibine konuk oldu.

Sarı-kırmızılı ekip 2-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

Galatasaray'ın gollerini Mertens ve Yunus Akgün kaydederken, Rigas'ın gollerini ise Ikaunieks ve Odisharia kaydetti.

Galatasaray bu sonucun ardından puanını 4'e yükseltti. Sarı kırmızılılar 3. grup maçında Elfsborg'u konuk edecek.

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