Fenerbahçe Maçı Öncesi Hollanda'da Ortalık Karıştı!
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe ile Twente bu akşam kozlarını paylaşacak. Zorlu maç öncesi Fenerbahçe taraftarı ile Twente taraftarı arasında tansiyon yükseldi. Twente taraftarının saldırısına uğrayan Fenerbahçelilere, Hollanda polisinin orantısız güç kullandığı belirtildi.
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında sarı lacivertli temsilcimiz, Hollanda'da Twente ile karşılaşacak.
Maç öncesinde takımlarını destek için Hollanda'ya giden Fenerbahçe taraftarı, Twente taraftarlarının saldırısına uğradı.
FENERBAHÇELİ TARAFTARLARA HOLLANDA POLİSİNDEN MÜDAHALE
Fenerbahçeliler, toplandığı alanda Twente taraftarlarının saldırısına uğradı. Sarı-lacivertli taraftarlar bu saldırıya karşılık verirken, Hollanda polisi olaya müdahale etti.
Hollanda polisinin Fenerbahçeli taraftarlara orantısız güç kullandığı ve yaralı Türklerin olduğu ifade edildi.
Fenerbahçe'nin Twente ile oynayacağı karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.