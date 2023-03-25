Galatasaray’ın borcu açıklandı

Galatasaray Spor Kulübü’nün yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi Haliç Salonu’nda yapılıyor.

Genel Kurul’da, yönetim ile denetim kurulu, mali raporlarla ilgili sunum gerçekleştirildi. Buna göre, sarı-kırmızılı kulüp ve bağlı ortaklarının 31 Aralık 2022 itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş net borcunun 4 milyar 633 milyon 239 bin 861 TL olduğu ifade edildi.

FALİYET ZARARI 1 MİLYAR TL'NİN ÜZERİNDE

Kulüp ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılı konsolide faaliyet zararının ise 1 milyar 14 milyon 80 bin 724 TL olduğu belirtildi.

Kaynak: Gerçek Gündem