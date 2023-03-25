Zlatan Ibrahimovic'ten bir rekor daha!

İsveç'in efsane futbolcusu Ibrahimovic, 41 yaşında milli formayı giyerek yeni bir rekora imza attı.

Zlatan Ibrahimovic'ten bir rekor daha!

İsveç Milli Takımı'nın efsane futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, 41 yaşında yeni bir rekora imza attı. Yıldız futbolcu ülkesinin Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Belçika ile oynadığı maçta forma giyerek adını tarihe yazdırdı.
 
Habertürk'ün aktardığına göre, dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük golcüleri arasında gösterilen Zlatan Ibrahimovic, 41 yaşında olmasına rağmen adındna söz ettirmeye devam ediyor. 

Ibrahimovic, ülkesinin Belçika ile oynadığı Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçında 72. dakikada Alexander Isak'ın yerine oyuna dahil oldu.

41 yaşındaki yıldız böylece, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynayan en yaşlı oyuncu unvanını elde ederek tarihe geçti. 

Kaynak: Gerçek Gündem

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