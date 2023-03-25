Beşiktaş’ın borcu belli oldu

Beşiktaş Denetleme Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, Beşiktaş’ın borcunu duyurdu. Tiryaki, Beşiktaş’ın borcunun 5 milyar 752 milyon 843 bin 261 TL olduğunu açıkladı.

Beşiktaş’ın borcu belli oldu

Beşiktaş’ın 2023 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde başladı.

Toplantıda Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, denetim kurulu raporunu sunarak, siyah-beyazlı kulübün borcunu açıkladı.

BEŞİKTAŞ'IN BORCU BELLİ OLDU

Tiryaki, yaptığı açıklamada Beşiktaş Kulübü’nün borcunun 5 milyar 752 milyon 843 bin 261 TL olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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