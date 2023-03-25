Beşiktaş’ın borcu belli oldu

Beşiktaş’ın 2023 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde başladı.

Toplantıda Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, denetim kurulu raporunu sunarak, siyah-beyazlı kulübün borcunu açıkladı.

BEŞİKTAŞ'IN BORCU BELLİ OLDU

Tiryaki, yaptığı açıklamada Beşiktaş Kulübü’nün borcunun 5 milyar 752 milyon 843 bin 261 TL olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Gerçek Gündem