Galatasaray'dan Osimhen Açıklaması: Ameliyata Alındı

Galatasaray'da beklenen gelişme yaşandı. Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool deplasmanında kolu kırılan Victor Osimhen operasyona girdi. Galatasaray Kulübü, Osimhen'in ameliyata alındığını bildirdi.

RESMEN AÇIKLANDI

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Victor Osimhen kolundaki kırık nedeniyle ameliyata alınmıştır. Gerekli açıklama ameliyat sonrası resmi kanallarımızdan yapılacaktır."

Kaynak: İHA