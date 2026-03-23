Galatasaray'dan Osimhen Açıklaması: Ameliyata Alındı

Ve Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması geldi, beklenen oldu. Sarı Kırmızılı ekip, sağ ön kolunda kırık oluşan yıldız futbolcunun ameliyata alındığını duyurdu.

Galatasaray'da beklenen gelişme yaşandı. Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool deplasmanında kolu kırılan Victor Osimhen operasyona girdi. Galatasaray Kulübü, Osimhen'in ameliyata alındığını bildirdi.

RESMEN AÇIKLANDI

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Victor Osimhen kolundaki kırık nedeniyle ameliyata alınmıştır. Gerekli açıklama ameliyat sonrası resmi kanallarımızdan yapılacaktır."

Kaynak: İHA

