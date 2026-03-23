A Milli Takım'ın Giyeceği Yeni Formalar Görücüye Çıktı! 'Dikkat: Yüksek Zafer Hırsı İçerir'

ABD-Kanada-Meksika ortaklığında düzenlenecek Dünya Kupası'nda katılabilmek için play-off mücadelesi verecek A Milli Takım'ın yeni formaları belli oldu. Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılabilmek için ilk olarak 26 Mart Perşembe günü Romanya'yı geçmesi gerekiyor.

A Milli Takım için tasarlanan iki yeni forma resmen tanıtıldı. Formalar geçmişte de olduğu gibi kırmızı ve beyaz olarak iki farklı versiyonda farklı çıktı.

‘YÜKSEK ZAFER HIRSI’

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Dikkat: Yüksek zafer hırsı içerir. Karşınızda Türkiye iç saha ve deplasman formaları" ifadeleri kullanıldı.

İLK RAKİP ROMANYA

2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçında A Milli Takım, Beşiktaş Park'ta Romanya'yı konuk edecek. İlk maçın kazanılması halinde finalde rakip Slovakya-Kosova maçının galibi olacak. Maçı deplasmanda oynayacağız.

MAÇLAR NE ZAMAN?

Türkiye-Romanya maçı İstanbul'da oynayacak. Beşiktaş Park'ın ev sahipliği yapacağı maç, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

Romanya'yı elememiz halinde de final maçı 31 Mart Salı günü oynanacak.

