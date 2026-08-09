Galatasaray'dan Martinelli Atağı: Arsenal'in Tek Şartı Var

Galatasaray, Arsenal'in Brezilyalı yıldızı Gabriel Martinelli için harekete geçti. Arsenal transfer için önce Martinelli'nin yerini dolduracak bir oyuncu istiyor.

Son Güncelleme:
Galatasaray'dan Martinelli Atağı: Arsenal'in Tek Şartı Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hücum hattı için Arsenal'in Brezilyalı yıldızı Gabriel Martinelli'yi gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki kanat oyuncusu için İngiliz ekibiyle temas kurduğu bildirildi. Ancak Arsenal'in Martinelli'nin ayrılığına izin vermesi için bir şartı bulunuyor.

Football London'da yer alan habere göre Arsenal, Martinelli'nin takımdan ayrılmasına sıcak baksa da Brezilyalı oyuncunun yerinin doldurulmasını istiyor. Londra ekibinin, Martinelli'nin ayrılığına onay vermeden önce kanat bölgesine yeni bir oyuncu transfer etmek istediği belirtildi.

Galatasaray'dan Martinelli Atağı: Arsenal'in Tek Şartı Var - Resim : 1

SON SEZONDAKİ PERFORMANSI

Martinelli, geçen sezon Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 53 karşılaşmaya çıktı. Brezilyalı oyuncu bu maçlarda 11 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray Arsenal
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Milli Bilardocu Seymen Özbaş Avrupa Şampiyonu Oldu Milli Bilardocu Özbaş Avrupa Şampiyonu Oldu
UltraAslan Lideri Sebahattin Şirin Gözaltına Alındı UltraAslan Lideri Sebahattin Şirin Gözaltına Alındı
ÇOK OKUNANLAR
Düzenleme Meclis'ten Geçti: Şehit Aileleri ve Gaziler İçin Yeni Dönem Şehit Aileleri ve Gaziler İçin Yeni Dönem
CHP ve YENİ Parti Arasında Seçim Krizi: Belediye AK Parti'ye Geçebilir CHP ve YENİ Parti Arasında Seçim Krizi: Belediye AK Parti'ye Geçebilir
Mekke Anlaşması'nın Ardından Flaş Gelişme: Suudi Arabistan'da Petrol Rafinerisi Vuruldu Suudi Arabistan'da Petrol Rafinerisi Vuruldu
CHP'de Sular Durulmuyor! Kurultay Çağrısına 'Terörsüz Türkiye' Arası: Onursal Genel Başkanlık Masada Kurultay Çağrısına 'Terörsüz Türkiye' Arası
İstanbul'da Gece Yarısı AVM Yangını! İstanbul'da Gece Yarısı AVM Yangını!