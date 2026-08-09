Galatasaray'dan Martinelli Atağı: Arsenal'in Tek Şartı Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hücum hattı için Arsenal'in Brezilyalı yıldızı Gabriel Martinelli'yi gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki kanat oyuncusu için İngiliz ekibiyle temas kurduğu bildirildi. Ancak Arsenal'in Martinelli'nin ayrılığına izin vermesi için bir şartı bulunuyor.

Football London'da yer alan habere göre Arsenal, Martinelli'nin takımdan ayrılmasına sıcak baksa da Brezilyalı oyuncunun yerinin doldurulmasını istiyor. Londra ekibinin, Martinelli'nin ayrılığına onay vermeden önce kanat bölgesine yeni bir oyuncu transfer etmek istediği belirtildi.

SON SEZONDAKİ PERFORMANSI

Martinelli, geçen sezon Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 53 karşılaşmaya çıktı. Brezilyalı oyuncu bu maçlarda 11 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Haber Merkezi