UltraAslan Lideri Sebahattin Şirin Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle UltraAslan taraftar grubunun lideri "Sebahattin Şirin" ismini kullanan Muzaffer Şirin gözaltına alındı.

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UltraAslan Lideri Sebahattin Şirin Gözaltına Alındı
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Galatasaray'ın tribün gruplarından UltraAslan'In lideri Sebahattin Şirin hakkında gözaltı kararı verildi.

ÇOK SAYIDA SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "Sebahattin Şirin" ismini kullanan Muzaffer Şirin hakkında Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14 ve 15'inci maddeleri kapsamında spor alanlarında taşkınlık ve düzenin bozulmasına ilişkin suçlar, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya örgüte üye olma, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma ya da kullanma suçlarından işlem başlatıldığı belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Şirin'in yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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