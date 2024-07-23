Galatasaray'dan Kaan Ayhan Kararı
Sağ bek transferinde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kaan Ayhan ile ilgili kararını verdi. Sarı-kırmızılı ekibin o bölgede geçici olarak Kaan Ayhan'ı kullanacağı iddia edildi.
Süper Lig ekibi Galatasaray’ın 3 Ağustos’ta Beşiktaş ile karşılaşacağı maç öncesinde sağ bek transferinin yetişmemesi halinde alternatifini buldu. Galatasaray’ın o bölgede Kaan Ayhan’a görev vereceği bildirildi.
Sağ bek transferinde Guela Doue transferi rafa kaldırılırken, transfer için çalışmalar hızlandı. Galatasaray’ın transferin yetişmemesi halinde çözümü Kaan Ayhan’da bulduğu iddia edildi.
Sabah’ın haberine göre, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sağ bek transferinin 3 Ağustos'ta Beşiktaş ile oynanacak maça yetişmemesi durumunda Kaan Ayhan’a forma vereceği bildirildi.
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