Fransa Futbolu Şokta: Tarihi Kulüp, Tarihe Karışmak Üzere

Bir süredir mali anlamda ciddi bir açmazın içinde olan Bordeaux'nun satışı iptal olmuştu. Tarihi kulübün kapatılarak tarih olması gündemde.

Fransa Futbolu Şokta: Tarihi Kulüp, Tarihe Karışmak Üzere

Fransa’nın en eski ve en köklü kulüplerinden biri olan Bordeaux, tarih olabilir.

L'Equipe’nin haberine göre, Bordeaux Girondins derin bir finansal borçları sebebiyle iflasın eşiğinde. 1881’de kurulan Fransa'nın köklü kulübünün satış işleminin iptal olmasıyla birlikte, amatör kümeye düşürülmesi ya da kapatılması gündeme geldi.

Bordeaux efsanesi Alaine Giresse, kulübünün bu duruma düşmesi hakkında açıklama yaptı. Giresse şunları söyledi:

"Üzücü, hayal kırıklığı, hayal edilemez. Her şey... Bir kulübün inişleri ve çıkışları olabilir. Biz düşmemek için oynadık. Ama şimdi, bunun ötesine geçtik. Çok ama çok dipteyiz. Bunun bu kulübün başına gelebileceğini düşünmemiştim. Kaçınılmaz olarak kötü seçimlerden oluşan bir döngü vardı ve geldiğimiz nokta bu. Her açıdan hatalıyız."

BORDEAUX’NUN 6 LİG ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR

Tarihi Girondins Bordeaux, 6 kez Ligue 1 şampiyonluğu kazanma başarısı gösterdi. 1995-96 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nı kazandı. Kulüp ayrıca UEFA Kupası'nda elemelere kalmış ve final oynama başarısı da gösterdi.

Wikipedia’da yer alan bilgilere göre, 2022 yılının Haziran ayında yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle National 1’e (Fransa 3. Ligi’ne) düşürüldü. Ancak Temmuz 2022’de Fransa Futbol Federasyonu tarafından Ligue 2’de mücadele edeceği açıklanmıştır.

Kaynak: Gerçek Gündem

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