Galatasaray O Yıldızı Kaptırdı: İmzayı Attı

İsmi Süper Lig ekibi Galatasaray'la anılan Höjbjerg'in yeni takımı belli oldu. Danimarkalı oyuncu imzayı Marsilya'ya attı.

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Galatasaray O Yıldızı Kaptırdı: İmzayı Attı

Yeni sezon kadro güçlendirme çalışmaları kapsamında Fenerbahçe ve Galatasaray’ın gündemindeki Danimarkalı futbolcu Pierre-Emile Höjbjerg imzayı attı.

Adı Türk kulüpleriyle de anılan Höjbjerg, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya’ya imza attı. Fransız ekibi transferi resmen duyurdu.

Marsilya’nın Danimarkalı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiraladığı açıklanırken, Tottenham'a 13.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi.

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