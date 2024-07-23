Galatasaray O Yıldızı Kaptırdı: İmzayı Attı
İsmi Süper Lig ekibi Galatasaray'la anılan Höjbjerg'in yeni takımı belli oldu. Danimarkalı oyuncu imzayı Marsilya'ya attı.
Yeni sezon kadro güçlendirme çalışmaları kapsamında Fenerbahçe ve Galatasaray’ın gündemindeki Danimarkalı futbolcu Pierre-Emile Höjbjerg imzayı attı.
Adı Türk kulüpleriyle de anılan Höjbjerg, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya’ya imza attı. Fransız ekibi transferi resmen duyurdu.
Marsilya’nın Danimarkalı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiraladığı açıklanırken, Tottenham'a 13.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi.
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