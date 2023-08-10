Galatasaray'dan bir transfer daha: Formalı görüntüsü internete sızdı!

Fenerbahçe ile anılan Tete'nin Galatasaray'a imzası an meselesi. Oyuncunun Galatasaray formasıyla gerçekleştirdiği fotoğraf çekimi internete sızarken, taraftarlar resmi açıklamaya beklemeye koyuldu.

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Galatasaray'dan bir transfer daha: Formalı görüntüsü internete sızdı!

Yeni sezon hazırlıklarına hummalı bir şekilde devam eden Galatasaray transferde bombaları ardı ardına patlatmaya devam ederken, ses getirecek bir ismi daha açıklamaya hazırlanıyor.

TRANSFERDE MUTLU SON

Sarı-Kırmızılılar Fenerbahçe'nin de gündemine gelen ancak Sarı-Lacivertliler'den yapılan açıklamayla transferinden vazgeçildiği duyurulan yıldız oyuncu Tete ile büyük oranda anlaşma sağlarken, transferde mutlu sona ulaştı.

Brezilyalı futbolcunun kısa süre içerisinde resmi imzayı atması beklenirken, sosyal medyada çok konuşulacak bir fotoğraf ortaya çıktı.

FOTOĞRAF ÇEKİMİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Tete resmi olarak açıklanmasa da sarı kırmızılılar, oyuncuyu kulübe getirdi. Video çekimleri gerçekleştirilen oyuncunun bugün resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı oyuncu için bonservis bedeli ödenmeyecek. Buna karşın, 4+1 yıllık kontrat yapılacak yıldız futbolcuya 2.8 milyon Euro imza parası ve yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret verecek. Söz konusu imza parası 2.5 yılda ödenecek.

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