Galatasaray'dan 6 gollü galibiyet

Galatasaray, Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında ağırladığı Kayserispor'u 6-0 mağlup etti.

18'inci dakikada Kerem'in pasında Kayserispor yarı sahasının ortalarında meşin yuvarlakla buluşan Icardi'nin ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top ağlarla gitti: 1-0.

24'üncü dakikada Icardi'nin pasında topla buluşan Rashica ceza sahası sağ çaprrazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

39'uncu dakikada hakem Mustafa Kürşad Filiz, Thiam'ın ceza sahası içinde Kerem'e yaptığı müdahaleyi penaltı olarak değerlendirdi.

42'nci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Icardi, kaleci Bilal'in kapattığı köşeden topu ağlarla buluşturdu: 3-0.

45+6'ncı dakikada Hosseini'nin ceza sahası içinde Torreira'ya yaptığı müdahaleyi hakem Mustafa Kürşad Filiz, VAR incelemesi sonrasında kırmızı kart ve penaltı kararı verdi.

45+12'nci dakikada Icardi'nin kullandığı penaltıyı kaleci Bilal kurtardı. Dönen topu tamamlayan Icardi farkı 4'e çıkardı: 4-0.

59'uncu dakikada Galatasaray'ın kazandığı serbest vuruşta topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Kerem'in sol köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak bir kez daha ağlara gitti: 5-0.

71'inci dakikada Oliveira'nın uzun pasında topla buluşan Zaniolo'nun ceza sahasına girerek sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 6-0.

Mücadele Galatasaray'ın 6-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.