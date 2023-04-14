Arda Turan'ın yeri adresi belli oldu

Spor Toto 1. Lig takımlarından Eyüpspor, Zafer Turan'la yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevi için Arda Turan'la anlaşmaya vardı.

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Arda Turan'ın yeri adresi belli oldu

Eyüpspor, geçtiğimiz günlerde teknik direktörü Zafer Turan'la yollarını ayırmıştı. İstanbul temsilcisi, yeni hocasını buldu.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Arda Turan'la anlaşmaya vardı. Arda Turan antrenör olarak ilk maçına 16 Nisan Pazar günü Göztepe maçıyla çıkacak.

Eyüspor, Spor Toto 1. Lig'de 31 hafta itibarıyla topladığı 57 puanla 3. sırada yer alıyor.

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