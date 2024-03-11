Galatasaray'da ya tamam ya devam!

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nun 5. haftasında yarın Almanya ekibi MHP Riesen'i konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Maç Tivibu Spor 1'den canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY SON SIRADA

J Grubu'nda çıktığı 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray Ekmas, son sırada yer alıyor.

GALATASARAY VEDA EDEBİLİR

Ayrıca bu maçta Galatasaray'da alınacak sonuca göre, organizasyona veda etme ihtimali bulunuyor.

MHP RİESEN İKİNCİ SIRADA

Galatasaray'ın rakibi MHP Riesen ise, 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle grupta ikinci sırada yer alıyor.

GALATASARAY İLK MAÇI KAYBETMİŞTİ

Galatasaray ile MHP Riesen arasında oynanan son müsabakayı MHP Riesen, 100-80 kazanmıştı.

GALATASARAY'DA EN SKORER OYUNCU KLEMEN PRELEPİC

Öte yandan Galatasaray'da 15.3 sayı ve 6.1 asist ortalamasıyla Klemen Prelepic, Şampiyonlar Ligi arenasındaki en skorer oyuncu konumumda.

Kaynak: Gerçek Gündem