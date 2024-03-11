Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde sahada!

Fenerbahçe Opet Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Allianz Vero Volley ile karşılaşacak. Öte yandan Fenerbahçe'de Eda Erdem Dündar, Türk Hava Yolları maçında sakatlık yaşadı.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde sahada!

Fenerbahçe Opet Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında yarın deplasmanda İtalya temsilcisi Allianz Vero Volley ile karşılaşacak.

Milano kentindeki Allianz Cloud Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.

MAÇTA HOLLANDALI VE FRANSIZ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe-Allianz Vero Volley müsabakasını Hollandalı hakem Helena Geldof ve Fransız Fabrice Collados yönetecek.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde sahada! - Resim : 1

FENERBAHÇE, RÖVANŞTA İSTANBUL'DA OYNAYACAK

Fenerbahçe ile Allianz Vero Volley arasındaki rövanş mücadelesi, 19 Mart Salı günü İstanbul'da oynanacak.

FENERBAHÇE'DE EDA ERDEM DÜNDAR SAKATLANDI

Öte yandan Fenerbahçe kaptanı Eda Erdem Dündar'ın sakatlığına ilişkin kulüpten, şu açıklama yapıldı:

"Kaptanımız Eda Erdem Dündar’ın, Türk Hava Yolları maçında yaşadığı sakatlığın ardında yapılan muayene ve tetkiklerinde sağ ayak bileği dış yan bağında (ATF ligament) kısmi yaralanma ve eklem içi ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Kaptanımıza geçmiş olsun diyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem

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