Galatasaray'da Can Uzun Gelişmesi: Alman Basını Duyurdu

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Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Can Uzun için yeni bir iddia ortaya atıldı. Alman basınından Sky Sport'un haberine göre sarı kırmızılılar, Eintracht Frankfurt forması giyen 20 yaşındaki futbolcuya somut ilgi gösteriyor.

NTV Spor'un aktardığına göre haberde, Galatasaray yönetiminin Can Uzun'un temsilcileriyle doğrudan görüşmelere başladığı ancak Alman kulübüyle henüz resmi temas kurulmadığı belirtildi.

CAN UZUN'UN İSTEĞİ NE YÖNDE?

Öte yandan milli futbolcunun kariyerine Galatasaray'da ya da İngiltere Premier Lig'de devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Sky Sport'un haberinde ayrıca Frankfurt Sportif Direktörü Markus Krösche'nin genç oyuncu için yaklaşık 60 milyon euroluk bonservis beklentisi bulunduğu aktarıldı. Can Uzun'un Alman ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor.