Dünya Kupası'nda Yarı Final Heyecanı
Çeyrek final eşleşmelerinin tamamlanmasıyla birlikte 2026 Dünya Kupası’nda yarı final programı belli oldu. Fransa ile İspanya 14 Temmuz Salı günü, Arjantin ile İngiltere ise 15 Temmuz Çarşamba günü finale yükselmek için sahaya çıkacak.
2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final karşılaşmalarının neticelenmesinin ardından yarı final eşleşmeleri belli oldu.
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU
Turnuvada finale yükselmek için mücadele edecek takımlar Fransa, İspanya, Arjantin ve İngiltere oldu.
İLK MÜCADELE FRANSA VE İSPANYA ARASINDA
Yarı finalin ilk maçında Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek. 14 Temmuz Salı günü saat 22.00’de oynanacak mücadelede kazanan ekip adını finale yazdıracak.
Fransa, çeyrek finalde Fas’ı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. İspanya ise Belçika karşısında 2-1 kazanarak son dört takım arasına kaldı. İki Avrupa temsilcisinin mücadelesi, turnuvanın en dikkat çekici eşleşmelerinden biri olacak.
ARJANTİN İLE İNGİLTERE FİNAL İÇİN MÜCADELE EDECEK
Yarı finalin diğer ayağında ise Arjantin ile İngiltere kozlarını paylaşacak. Karşılaşma 15 Temmuz Çarşamba günü saat 22.00’de oynanacak.
Son şampiyon Arjantin, çeyrek finalde İsviçre’yi 3-1 mağlup ederek yoluna devam etti. İngiltere ise Norveç’i 2-1 yenerek yarı final biletini aldı.
İki karşılaşmanın kazananları 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Yarı finalde elenen takımlar ise üçüncülük maçına çıkacak.
Kaynak: Haber Merkezi