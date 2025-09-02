Galatasaray Transferi Resmen Duyurdu!

Galatasaray, Manchester City'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan'ın maliyetini açıkladı.

Son Güncelleme:
Galatasaray Transferi Resmen Duyurdu!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, Manchester City forması giyen Alman milli oyuncu İlkay Gündoğan'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Açıklamada, oyuncunun maliyetine ilişkin bilgiler de paylaşıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Profesyonel futbolcu İlkay Gündoğan'ın bedelsiz transferi konusunda Manchester City Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcu ile 2026/2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır: 2025-2026 sezonu için net 4.500.000 Euro, 2026-2027 sezonu için net 4.500.000 Euro sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir."

İlkay Gündoğan Galatasaray İçin İstanbul'da! Uçaktan İndiği An Bu Cümleyi Söyledi...İlkay Gündoğan Galatasaray İçin İstanbul'da! Uçaktan İndiği An Bu Cümleyi Söyledi...Spor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray transfer
Son Güncelleme:
Süper Lig’den 8 Kulüp Disipline Sevk Edildi Süper Lig’den 8 Kulüp Disipline Sevk Edildi
Beşiktaş Resmen Duyurdu! Anlaşma 3+1 Yıllık Beşiktaş Resmen Duyurdu! Anlaşma 3+1 Yıllık
Togg’un Devri Bitiyor! Açıklanan Rakamlar Şoke Etti Togg İçin Bir Devrin Sonu
Tapu Sahipleri Dikkat! Bakanlıktan ‘45’ Gün Uyarısı Yapıldı: Başvuru Yapmayanların Arazileri Alınıp Kiraya Verilecek Tapu Sahiplerine '45 Gün' Uyarısı
ÇOK OKUNANLAR
Kurtlar Vadisi’nin Racon Babası Memati’nin Biricik Aşkıydı! Didem Taslan Estetikle Bambaşka Birine Dönüştü Estetikle Bambaşka Biri Oldu
CHP İstanbul Kongresi İptal! Özgür Çelik ve Yönetim Görevden Alındı Kayyım Olarak Atanan Gürsel Tekin'den İlk Açıklama
Galatasaray’da Kritik Toplantı Sona Erdi! Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi: Kalacak Mı Gidecek Mi? Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi
Şamil Tayyar ile Cem Küçük Birbirine Girdi! Canlı Yayında Şok Sözler: 'Mahkeme Başkanı Değilsin, Hüküm Veremezsin' Şamil Tayyar ile Cem Küçük Birbirine Girdi
Özgür Özel Canlı Yayında Duyurdu: Gürsel Tekin CHP'den İhraç Edildi 'KARARI TANIMIYORUZ, GÜRSEL TEKİN'İ BİZ İHRAÇ ETTİK'