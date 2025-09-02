Galatasaray Transferi Resmen Duyurdu!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, Manchester City forması giyen Alman milli oyuncu İlkay Gündoğan'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Açıklamada, oyuncunun maliyetine ilişkin bilgiler de paylaşıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Profesyonel futbolcu İlkay Gündoğan'ın bedelsiz transferi konusunda Manchester City Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcu ile 2026/2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır: 2025-2026 sezonu için net 4.500.000 Euro, 2026-2027 sezonu için net 4.500.000 Euro sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir."

