Galatasaray Singo'yu Resmen KAP'a Bildirdi

Galatasaray, yeni transferi Singo için Monaco'ya ödeyeceği bonservis bedelini açıkladı.

Galatasaray, yeni transferi Wilfried Stephane Singo’nun maliyetini açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, Singo için Monaco’ya 30 milyon 769 bin 230,77 euro transfer bedeli ödeneceği ve sonraki satıştan payın ise yüzde 10 olduğu kaydedildi.

Singo ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken, Singo’ya da yıllık 4.8 milyon euro garanti ödeneceği belirtildi.

