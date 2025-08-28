Galatasaray'da 'Çaykur Rizespor' Hazırlığı! Son Bir Gün...
Galatasaray, Süper Lig’in 4. haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor'a karşı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.30’da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında son üç sezonun şampiyonu Galatasaray, Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla bitti.
Galatasaray, yarın saat 18.30’da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: İHA
