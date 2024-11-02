Galatasaray Rotayı Eski 'Aslan'a Çevirdi: Boey de Sıcak Bakıyor

Galatasaray, 9 milyon Euro’ya transfer ettiği ancak beklenileni bir türlü veremeyen Elias Jelert’in yerine transfer etmek istediği ismi belirledi. Sarı-kırmızılı ekip, rekor bedelle Bayern Münih’e sattığı Sacha Boey’i transfer etmek için kolları sıvadı.

Dursun Özbek yönetiminin Fransız sağ bek için kiralık yöntemini düşündüğü iddia edilirken, yıldız oyuncunun da eski takımına gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Galatasaray’ın Boey’in sağlık durumunu da yakından takip edeceği bildirildi.

Bayern Münih’e transfer olmasının ardından geçirdiği sakatlığın ardından yalnızca 3 maç oynayabilen Boey, en son 14 Eylül’de Holstein Kiel maçında görev almıştı.